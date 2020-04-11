Нью-Йорк, США, , 06:05 — REGNUM Стороны конфликта в Йемене должны немедленно прекратить боевые действия, поскольку гуманитарный кризис, развивающийся в стране из-за противостояния, увеличивает угрозу от эпидемии коронавируса. Об этом заявили в Совете Безопасности ООН, 11 апреля сообщается на сайте организации.

В заявлении отмечается, что военные действия будет мешать доступу на территорию государства сотрудников гуманитарных и медицинских организаций, задачей которых является сдерживание коронавирусной инфекции.

Кроме того, члены СБ ОНН подчеркивают, что любые военные действие в Йемене не дадут положительного результата.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Йемене начал действовать режим перемирия, который был объявлен силами коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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