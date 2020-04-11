Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан. Текст документа 10 апреля распространила пресс-служба Белого дома.

В указе отмечается, что затягивание с вывозом граждан других стран во время продолжающейся пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, «создаёт неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев». Оставшихся на территории США иностранцев в администрации Трампа будут считать нарушителями закона.

После подписания документа, министр внутренней безопасности США предоставит список стран-нарушителей госсекретарю, после чего тот должен не позднее чем в семидневный срок начать исполнение плана по введению санкций. Их действие будет прекращено только после того, как министр внутренней безопасности США уведомит госсекретаря о возобновлении работы по возвращению граждан.

Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, «если не будет продлен», говорится в тексте.

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