Москва, , 04:02 — REGNUM Преждевременный отказ от карантинных мероприятий в странах ЕС может спровоцировать на их территории новую «смертоносную» волну коронавирусной инфекции, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 11 апреля на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, Италия, Испания и Франция, в которых наблюдается снижение количества новых случаев инфицирования, слишком рано начали думать о сворачивании ограничительных мер. Пушков отметил, что России в этом вопросе важно учиться как на успехах, так и на ошибках других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Алексей Пушков назвал запоздалым решение правительства РФ ограничить авиасообщение со странами Европы в связи с угрозой распространения коронавируса.

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