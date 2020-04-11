Мехико, , 01:07 — REGNUM Министры энергетики стран-участниц Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) продолжат переговоры с властями Мексики в субботу, 11 апреля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой одного из участников переговоров, знакомого с ситуацией.

«Уже почти полночь в Москве и Эр-Рияде, и переговоры между ОПЕК+ и Мексикой продолжатся на третий день, в субботу», — сказал он.

Другие источники сообщили о том, что переговоры на 10 апреля закончились без принятия согласованного текста коммюнике.

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Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика. От этой страны ожидают сокращения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки, в то время как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности поддержать соглашение при условии временного сокращения добычи только на 100 тыс. баррелей в сутки.

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