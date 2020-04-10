Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Десять миллионов долларов готовы заплатить США за информацию о нахождении командира «Хезболлы» в Ираке Мухаммеда Каутарани, сообщили 10 апреля в пресс-службе Госдепа.

Американское ведомство отмечает, что расследование в отношении Каутарани ведётся в рамках программы «Вознаграждение за правосудие». Каутарани преследуют за его высокий статус в «Хезболле» (он, по данным американцев, занимается финансами шиитской структуры) и за его деятельность.

По версии Госдепа, Каутарани находится во взаимодействии с «Аль-Кудс» (входит в КСИР). Каутарани семь лет находится в действующем в США списке террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в начале года убили в Ираке командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и демонстративно заявили об этом как об акте возмездия.

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