Вашингтон, 10 апреля 2020, 23:26 — REGNUM Материальная помощь Каракасу со стороны Пекина вызвала бы недовольство Вашингтона, сообщил 10 апреля журналистам американский президент Дональд Трамп.
По его словам, у него не было обсуждения на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, 10 апреля Си Цзиньпин и президент Боливарианской республики Николас Мадуро провели телефонные переговоры, в ходе которой глава Китая заявил:
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