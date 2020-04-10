Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Материальная помощь Каракасу со стороны Пекина вызвала бы недовольство Вашингтона, сообщил 10 апреля журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его словам, у него не было обсуждения на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп «Но если бы это произошло, мы были бы недовольны, я был бы недоволен».

Напомним, 10 апреля Си Цзиньпин и президент Боливарианской республики Николас Мадуро провели телефонные переговоры, в ходе которой глава Китая заявил:

«Китай понимает всю сложность текущей ситуации в Венесуэле и уже направил туда несколько партий средств для борьбы с эпидемией, а также послал группу высококвалифицированных специалистов-медиков. Мы готовы активизировать сотрудничество с Венесуэлой в области профилактики и контроля над эпидемией и продолжать оказывать ей помощь».

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