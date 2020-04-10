Берлин, , 22:54 — REGNUM Немецкий еженедельник «Шпигель» сообщает о проведении американскими военными секретной военной операции по модернизации ядерных боеголовок типа В61 вооруженных сил США, которые размещены на территории Германии на американских оккупационных военных базах.

По данным издания, секретная операция была проведена осенью 2019 года. Порядка 20 ядерных боеголовок типа В61 были погружены на военный самолет ВВС США на базе близ населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд — Пфальц). Боеголовки были отправлены на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российским военным об этой операции были известно уже осенью 2019 года.

Стоит отметить, что в США в течение нескольких последних лет проводят модернизацию американского ядерного оружия.

Американские войска находятся на территории Германии с 1945 года. Американское оружие было размещено на территории Германии на случай войны с Советским Союзом, но даже после развала СССР оно там осталось.