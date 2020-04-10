Ташкент, , 22:45 — REGNUM Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артикходжаев обратился к арендодателям города и попросил их не требовать с квартиросъёмщиков оплату за аренду жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я бы хотел обратиться к арендодателям и попросить их набраться терпения в эти сложные дни, понять положение квартиросъёмщиков и временно не требовать с них оплату за аренду жилья. По моему мнению, будет справедливо, если временно неоплаченная сумма за аренду жилья будет выплачена квартиросъёмщиками позже. В тяжёлые дни очень важно взаимное понимание и доверие», — говорится в обнародованном обращении хокима.

Он указал, что среди квартиросъёмщиков есть граждане, которые приехали издалека. «Сейчас они, соблюдая требования карантина, проживают вдалеке от своей семьи в съёмном жилье. Многие из них временно не работает по причине карантина. И конечно, в таких условиях им приходится нелегко. С одной стороны, на них лежит бремя оплаты за аренду жилья, с другой, ответственность за свою семью — обеспечение их всем необходимым», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, сегодняшние дни — испытание для всех нас, и «именно сейчас мы должны поддержать друг друга как никогда, протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается».

«Сила — в единстве, и только объединившись, мы сможем победить болезнь, поразившую весь мир. И помните, эти непростые дни пройдут и забудутся, а добро, совершенное в эти дни, навсегда останется в памяти», — говорится в обращении.