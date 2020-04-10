Прага, , 22:18 — REGNUM Чешские власти выразили недовольство уголовным делом, возбуждённым в РФ в связи со сносом в Праге памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу, сообщает 10 апреля МИД Чехии.

Комментируя сообщение о том, что в России после сноса памятника Коневу возбудили уголовное дело в отношении пражских властей, чешский МИД заявил о недопустимости преследования «демократически избранных представителей» властей Чехии со стороны другого государства, поскольку эти представители выполняли свои обязанности.

«Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии», — заявили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

В чешском ведомстве добавили, что памятник Коневу — собственность района Прага-6, так что Москве следует «вести переговоры с её владельцем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершённом публично, после сноса в Праге памятника Коневу. Демонтирован памятник был 3 апреля.

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