Донецк, , 21:27 — REGNUM Электроподстанция шахты им. Челюскинцев в Донецке получила повреждение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 10 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Об атаке ВСУ СЦКК сообщил вечером 10 апреля. Повреждённая трансформаторная подстанция находится в Кировском районе Донецка.

Поскольку подстанция питает посёлок Старомихайловка, в результате агрессии ВСУ часть населённого пункта осталась без электричества.

Отмечается, что украинская сторона вечером 10 апреля подключила к обстрелам гаубичную артиллерию. В течение двух часов по Донецку ВСУ выпустили 58 боеприпасов.

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