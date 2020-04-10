Душанбе, , 21:09 — REGNUM В 201-й российской военной базе в Таджикистане специалисты начали подготовку боевых и специальных машин для проведения занятий по боевой подготовке в летнее время, сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.

В ходе подготовки к летнему периоду эксплуатации бронетанковая, автомобильная, авиационная техника, находящаяся на вооружении базы, должна в обязательном порядке пройти необходимое обслуживание, в ходе которого в машинах меняются все виды смазок, масел, технических жидкостей, проверяются электрические системы вооружения.

Специалисты базы также тщательно проверяют работоспособность техники.

Военные развернули более 10 пунктов техобслуживания военного транспорта как на аэродроме Гиссар, так и непосредственно в парках боевых машин.

Помимо этого, было сформировано 15 ремонтных бригад, в обязанности которых входит оказание помощи экипажам боевых машин.

Отмечается, что ремонтные работы могут проводиться как в пункте постоянной дислокации войск, так и в полевых условиях.