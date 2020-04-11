Тегеран, , 08:28 — REGNUM 10 апреля министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в своем послании иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу высоко оценила усилия Ирана по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Боснии и Герцеговины в своём послании также выразила соболезнования в связи с гибелью иранцев, зараженных вирусом. Она также заявила о солидарности своей страны с Исламской Республикой и выразила готовность сотрудничать с Ираном в борьбе с коронавирусом, также известным как COVID-19.

По сообщению министерства здравоохранения Ирана, число случаев заболевания коронавирусом достигло 68 192 в стране, в то время как 34 465 выздоровели от этой болезни. По словам пресс-секретаря министерства Киануша Джаханпура, за последние 24 часа погибли 122 человека, в результате чего число погибших достигло 4232 человек.