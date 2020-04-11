Тегеран, , 08:32 — REGNUM 10 апреля специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что неустойчивое перемирие, инициированное Саудовской Аравией, направлено на восстановление сил для возобновления агрессии в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

«Прекращение огня в Йемене и отмена всех гуманитарных санкций в отношении Йемена — два ключевых требования йеменцев», — написал иранский чиновник в своём Twitter-аккаунте. Кроме того, Амир-Абдоллахян подчеркнул, что кровопролитие не является выходом из сложившейся ситуации.

Напомним, что ранее саудовские официальные лица объявили о двухнедельном прекращении огня в Йемене на фоне вспышки болезни COVID-19. Мера соответствует усилиям ООН по сдерживанию вспышки COVID-19 в Йемене и прекращению разрушительных войн.

Официальные лица заявили, что прекращение огня направлено на то, чтобы усадить движение «Ансарулла» за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций, а также остановить распространение коронавируса в стране, которая уже много лет страдает от голода и болезней из-за войны.