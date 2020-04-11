Тегеран, , 08:33 — REGNUM 9 апреля посол Ирана в Бельгии Голам Хосейн Дехгани заявил, что власти США хотят, чтобы Иран уступил их требованиям, и поставил под сомнение намерение Вашингтона ослабить санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля.

В статье, опубликованной Euronews, Дехгани осудил Вашингтон за игнорирование глобальных призывов к смягчению санкций на фоне борьбы Ирана со смертельным коронавирусом, который унес жизни 4110 человек в стране.

Он отметил:

«Под этим они, вероятно, подразумевают прямую просьбу к американскому правительству получить помощь. Они даже дошли до того, что обвинили в мошенничестве всю международную кампанию по облегчению санкций Ирана.

«Неужели американское правительство откладывает предоставление такой помощи исключительно до получения прямого запроса от иранской стороны? Или же речь может идти о политике администрации США в рамках более широкой кампании максимального давления?» — заявил Иранский посол.

Дехгани отметил, что Иран принципиально не признает односторонние санкции Соединенных Штатов и считает эти принудительные меры незаконным нарушением международного права.

Он выразил глубокое презрение к тому курсу действий, который власти США избрали с 8 мая 2018 года, «когда Трамп вывел США из ядерной сделки 2015 года и вновь ввел свои санкции». Дехгани подчеркнул, что «умная дипломатия — это сумма многих небольших шагов в направлении укрепления доверия».