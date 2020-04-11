Тегеран, , 09:56 — REGNUM По словам постоянного представителя Ирана при международных организациях в Вене, Казема Гарибабади, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) планирует запустить в Иране проект по утилизации медицинских отходов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 10 апреля.

По словам Гарибабади, этот проект представляет огромную значимость и будет осуществляться в условиях борьбы страны со вспышкой COVID-19. Выразив признательность ЮНИДО и ее генеральному директору Ли Йонгу из Китая, иранский посланник оценил стоимость проекта в один миллион евро.

Еще в ноябре 2019 года на 18-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО в ОАЭ заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Барат Гобадян заявил, что Иран ожидает от ЮНИДО выполнения своих обязательств по промышленному развитию стран-членов ООН и активного участия в проектах промышленного развития Ирана.