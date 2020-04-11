Тегеран, , 08:36 — REGNUM 10 апреля в телефонном разговоре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией глава судебной власти аятолла Сейед Эбрахим Раиси назвал Сектор Газа самой большой тюрьмой в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Сегодня около 5800 палестинцев, включая более 200 женщин и детей, находятся в тюрьмах сионистского режима», — отметил Раиси. По его словам, ни один мусульманин не может смириться с тем, что Палестина окружена оккупантами.

Ссылаясь на нехватку медицинских учреждений в Палестине в условиях ограничений, введенных израильскими властями, Раиси назвал меры израильского режима «преступлением против человечности».

Он также подверг критике молчание международных органов и организаций в отношении ситуации в Палестине и жестокость израильского режима, в частности в условиях, когда смертельный коронавирус представляет собой большую угрозу для жизни палестинцев.

Ранее, в конце марта, Хания выразил сочувствие и солидарность с иранским народом в борьбе со вспышкой нового коронавируса. Он также осудил жестокие санкции США против иранской нации и подчеркнул необходимость снятия этих ограничений.