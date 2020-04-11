Тегеран, , 10:52 — REGNUM 9 апреля поздно вечером своем заявлении официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что Исламская Республика приветствует назначение Аль-Мустафы на пост премьер-министра президентом Ирака Бархамом Салихом, назвав этот шаг движением в правильном направлении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля.

Аль-Каземи был назначен на эту должность 9 апреля после того, как бывший назначенный премьер-министр Ирака Аднан Аль-Зурфи в тот же день объявил о своем уходе.

Мусави подчеркнул, что Исламская Республика всегда поддерживала независимость Ирака, его национальный суверенитет, территориальную целостность и политическую стабильность, и заявил, что Тегеран считает достижение консенсуса единственным мирным решением всех разногласий.

Официальный представитель Ирана выразил надежду, что новый премьер-министр успешно выполнит свою миссию и удовлетворит требования иракского народа, а также наградит страну заслуженной стабильностью и целостностью.

Он также выразил готовность Тегерана сотрудничать с Багдадом в его усилиях по решению стоящих перед Ираком проблем и удовлетворению требований государственных и религиозных властей.