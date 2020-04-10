Донецк, , 20:09 — REGNUM Выезд жителей ДНР за получением российских паспортов в Ростовской области временно приостанавливается, сообщает 10 апреля «Донецкое агентство новостей».

Соответствующее заявление сделали в администрации главы ДНР:

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в РФ за получением российских паспортов».

Отмечается, что жители ДНР могут подавать документы на получение российского гражданства: заявления продолжают рассматриваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 18. С середины прошлого месяца в республике введён режим повышенной готовности из-за пандемии.

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