Анкара, , 19:42 — REGNUM Скорейшего выздоровления пожелал британскому премьер-министру Борису Джонсону турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём письме 10 апреля.

Эрдоган заявил, что пригласит Джонсона после окончания пандемии в Турцию, являющуюся, по его словам, родиной предков британского премьера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон, который с конца марта борется с COVID-19, находится в больнице — на «ранней стадии выздоровления».

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