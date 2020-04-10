Анкара, 10 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Скорейшего выздоровления пожелал британскому премьер-министру Борису Джонсону турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своём письме 10 апреля.
Эрдоган заявил, что пригласит Джонсона после окончания пандемии в Турцию, являющуюся, по его словам, родиной предков британского премьера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон, который с конца марта борется с COVID-19, находится в больнице — на «ранней стадии выздоровления».
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