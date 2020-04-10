Донецк, , 19:30 — REGNUM Порядка 40 снарядов выпустили ВСУ по окраинам Донецка меньше чем за час, сообщает 10 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атака ведётся снарядами калибром 122 мм. ВСУ атаковали окраины Кировского и Петровского районов, а также окрестности посёлков шахты «Трудовская» и Старомихайловка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СЦКК заявили, что ВСУ вечером 10 апреля выпустили по Петровскому району Донецка десять боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ атаковали Петровский район Донецка