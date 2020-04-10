Ново-Огарево, Московская область, , 19:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на связь с экипажем Международной космической станции в преддверии Дня Космонавтики. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в ходе сеанса прямой связи с членами экипажа МКС отметил, что освоение космоса на сегодняшний день остается символом развития человечества и прогресса.

Реальное освоение космического пространства открывает новые, до селе невиданные перспективы во многих сферах.

Путин напомнил, что в России очень богатый опыт международного сотрудничества в космической сфере, в том числе и с Соединенными Штатами.

В эти дни, когда мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции, космическая деятельность и сотрудничество России с международными партнерами в космической отрасли должны активно развиваться, так как человечество не может стоять на месте и будет всегда стремится идти в перед. Люди объединят усилия, чтобы расширить границы познания.