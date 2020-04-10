, 19:06 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный допускает перенос проведения парада Победы, однако не исключает его проведение в режиме трансляции.

«Наверное, такие широкие праздничные мероприятия не будут проходить, парад пройдет, может быть, в закрытом режиме, в таком режиме онлайн-трансляции. Мы с вами увидим привычные колонны, бронетехнику, самолёты, но людей, тем более ветеранов, пожилых, мы на трибунах не увидим», — рассуждает Куринный.

Он считает такой вариант вполне возможным на фоне угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил перенести парад Победы на 24 июня. Он аргументировал предложение тем, что именно в этот день 1945 года парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители.