Донецк, 10 апреля 2020, 18:36 — REGNUM ВСУ нанесли удар по району посёлка шахты «Трудовская» в Донецке, сообщает 10 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Атака была начата в 17:15 мск из артиллерии калибром 122 мм в направлении города Красногоровка (ДНР). Украинская сторона выпустила десять снарядов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за месяц ВСУ 99 раз атаковали территорию ДНР.
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