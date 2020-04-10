Москва, 10 апреля 2020, 18:10 — REGNUM Восточная Азия показала себя наиболее готовой к таким вызовам, каким оказалось распространение коронавирусной инфекции, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Китая усиливают меры профилактики и борьбы с коронавирусом в приграничных районах страны.
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