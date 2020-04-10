Москва, 10 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Электорат американского сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, что показывали и прошлые выборы президента США, не будет голосовать за правых демократов, которых представляет американский политик Джон Байден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
И, как подчеркнул социолог, если брать именно экономические платформы, то Байден находится гораздо правее Трампа. Причем последний готов заимствовать какие-то фрагменты из платформы Сандерса, а Байден категорически нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент и кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден поблагодарил Берни Сандерса за отказ от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден поблагодарил Сандерса за снятие кандидатуры