Москва, , 18:02 — REGNUM Электорат американского сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, что показывали и прошлые выборы президента США, не будет голосовать за правых демократов, которых представляет американский политик Джон Байден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«В своё время избиратели Сандерса не пошли голосовать за Клинтон. Хотя сам Берни их уговаривал это сделать. Причём значительная часть электората Берни Сандерса проголосовала за Трампа. А большая часть и вовсе не пошла голосовать, — сказал Кагарлицкий. — Для рядового американца Байден объективно хуже Трампа. Байден представляет вашингтонский бюрократический истеблишмент и финансовый капитал. То есть самые коррумпированные структуры американского общества. В то время как Трамп представляет тех, кого у нас условно назвали бы национальной буржуазией. Ту часть бизнеса, которая пытается что-то производить в Америке».

И, как подчеркнул социолог, если брать именно экономические платформы, то Байден находится гораздо правее Трампа. Причем последний готов заимствовать какие-то фрагменты из платформы Сандерса, а Байден категорически нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент и кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден поблагодарил Берни Сандерса за отказ от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

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