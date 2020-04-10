Москва, , 17:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов. Состоялся обмен мнениями относительно ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемое соглашение ОПЕК+ о новом сокращении уровня добычи нефти. Трамп проинформировал Путина о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Главы России и США условились продолжить двусторонние консультации по этой тематике.

Также обсуждались вопросы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции. Путин и Трамп дали оценку принимаемым в их странах мера по противодействию коронавирусу.

Кроме того, были затронуты актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром состоялся трехсторонний телефонный разговор в режиме конференции между Путиным, Трампом и королем Саудовской Аравии.