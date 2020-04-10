Москва, , 17:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Провёден обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК плюс» договорённость относительно сокращения объёмов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Также Трамп проинформировал Путина о контактах с лидерами нескольких нефтедобывающих государств.

Помимо этого, Путин и Трамп обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и оценили меры, принимаемые в РФ и США, по противодействию пандемии.