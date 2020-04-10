Москва, 10 апреля 2020, 17:43 — REGNUM Великобритания под управлением Консервативной партии оказалась совершенно не готова к кризису, вызванному распространением коронавирусной инфекции, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил Кагарлицкий, тори недофинансировали медицину и пытались всю систему здравоохранения перестроить на рыночных принципах. Как результат теперь в Британии не хватает коек и врачей. Поэтому, как полагает социолог, Корбин в этой ситуации был бы как раз тем человеком, который нужен для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Британии, заболевший COVID-19, находится лишь на «ранней стадии выздоровления».
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