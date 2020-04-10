Москва, , 17:43 — REGNUM Великобритания под управлением Консервативной партии оказалась совершенно не готова к кризису, вызванному распространением коронавирусной инфекции, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«В Великобритании сейчас общее настроение можно описать словами: «Какой ужас, и зачем мы только избрали это ужасное правительство тори?!» — сказал он. — Страна оказалась абсолютно не готова. Британцы провалили Корбина и избрали Джонсона. Сейчас же они считают, что Корбин лучше справился бы с наступившим кризисом. Джонсон же с самого начала заявлял, что вообще не будет бороться с кризисом, исходя из концепции «пусть выживет тот, кто выживет». Вирусу и рынку дали свободно «поработать». Можно сказать, что Джонсон протестировал на Великобритании либеральный экономический подход в условиях эпидемии. И получился вполне прогнозируемый результат. И дело не в жёстких мерах, а в том, сколько денег вы выделяете на медицину, как вы структурируете национальную систему здравоохранения».

Как пояснил Кагарлицкий, тори недофинансировали медицину и пытались всю систему здравоохранения перестроить на рыночных принципах. Как результат теперь в Британии не хватает коек и врачей. Поэтому, как полагает социолог, Корбин в этой ситуации был бы как раз тем человеком, который нужен для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Британии, заболевший COVID-19, находится лишь на «ранней стадии выздоровления».

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