Нарьян-Мар, 10 апреля 2020, 17:29 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Ненецкого АО от КПРФ направили главе округа Юрию Бездудному обращение с просьбой поддержать жителей региона, оказавшихся в непростой ситуации из-за вынужденных каникул, передает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, депутаты отметили, что режим самоизоляции, который вынуждены соблюдать все без исключения, прежде всего, негативно отражается на финансовом состоянии индивидуальных предпринимателей.
Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля в Ненецком АО возобновят работу некоторые организации малого и среднего бизнеса. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано.