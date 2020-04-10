Нарьян-Мар, , 17:29 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Ненецкого АО от КПРФ направили главе округа Юрию Бездудному обращение с просьбой поддержать жителей региона, оказавшихся в непростой ситуации из-за вынужденных каникул, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с тем, что на территории региона введен режим повышенной готовности, а также временно приостановлена деятельность предприятий в сфере оказания услуг населению, большинство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц вынуждены испытывать финансовые трудности. На основании этого, просим Вас рассмотреть возможность компенсации затрат на аренду помещения индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам работающим в сфере оказания услуг населению», — говорится в обращении.

Кроме того, депутаты отметили, что режим самоизоляции, который вынуждены соблюдать все без исключения, прежде всего, негативно отражается на финансовом состоянии индивидуальных предпринимателей.

«Просим Вас рассмотреть возможность компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, находящимся на режиме самоизоляции», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 апреля в Ненецком АО возобновят работу некоторые организации малого и среднего бизнеса. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировано.