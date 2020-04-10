Душанбе, , 17:25 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учения у Памирского хребта отработали минирование горных дорог, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.

Инженерно-сапёрные подразделения базы на штатной технике прошли маршем до полигона Ляур, где при помощи бесконтактных миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку горной местности с целью обнаружения в скалистой породе условных взрывоопасных предметов.

В то время, как подразделения радиационной, химической и биологической защиты, используя дымовую завесу, сдерживали натиск условного противника, саперной группе удалось менее чем за час заминировать полосу протяжённостью свыше 5 тыс. метров. При этом для постановки минного поля военные помимо стандартного минирования местности воспользовались дистанционным способом с применением гусеничных минных заградителей.

На условно заминированном участке военные сапёрного подразделения базы успешно подготовили безопасные проходы для личного состава мотострелкового батальона. Одновременно с ними работали расчёты танкового мостоукладчика МТУ, которые успешно организовали переправу колонны военной техники на противоположный берег реки.