10 апреля 2020 | Время чтения 14 мин

Дойдет ли до Вашингтона и его марионеток, что язык ультиматумов, угроз и односторонних санкций – не тот, которым стоит разговаривать с другими в столь опасную, кризисную эпоху? Есть желание договариваться – надо спрятать куда-нибудь гегемонистские амбиции: или диалог – или гегемонизм, и одно с другим никак не сочетается.

Владимир Павленко, , 17:19 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На состоявшемся 26 марта онлайн-саммите «Группы двадцати» по противодействию пандемии коронавируса лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за всесторонний отказ от политики односторонних санкций. В условиях кризиса мировой экономики, спусковым крючком которого послужила эпидемия, а подлинные причины лежат куда глубже и заключаются в капитализме, изжившем себя с точки зрения как экономики, так и идей гуманизма, вопрос стоит о выживании человечества в целом. «Поодиночке не спастись, и мировое сообщество должно объединиться», — прозвучало из Москвы и Пекина. На словах с этим все согласились, на деле получается совсем иначе. Сначала «агрессивно-послушное» большинство Генеральной Ассамблеи ООН, представленное американскими марионетками, которые давно оторвались от своих народов и превратились в бюрократических прихлебателей так называемой «глобальной элиты», прокатили российский проект резолюции по остановке санкций. А теперь, на фоне пожирающей Запад эпидемиологической катастрофы, разброд и шатания среди западных элит решили, как водится, преодолеть за счет «внешнего врага», списав на него собственную беспечность, безответственность, просчеты и в конечном счете откровенную профнепригодность.

«Врагом», разумеется, вслед за Россией, назначен Китай — страна, первой подвергшаяся удару вирусной стихии. Страна, справившаяся с этим ударом, накопившая и передавшая соседям, в том числе геополитическим конкурентам и просто недругам, ценнейший материал и успешный опыт борьбы с эпидемией. Страна, над которой эти недруги сначала издевались, называя вирус «китайским». А теперь принялись ее «прессовать» в тайных надеждах, во-первых, ослабить и подорвать ее международные позиции и внутреннюю устойчивость, а во-вторых, что-нибудь с нее «стрясти» в финансовом смысле. Весь цинизм Запада в проведении этой подлой, дурно пахнущей политики состоит в том, что — давайте называть вещи своими именами — своим появлением «на арене» глобальных событий коронавирус обязан именно Западу. И далеко не факт, что в Ухане он оказался случайно, без злого внешнего умысла. Но если так, то — вдумаемся — Китай, уже один раз пострадавший от вирусной атаки, пытаются заставить под ее же предлогом пострадать повторно. Не США, которые, как выясняется, скрывали от всего мира факты заболеваний коронавирусом у себя еще до вспышки в Ухане, а Китай, куда эпидемия вследствие этого сокрытия перекинулась. Скрыли — сами, а вот обвиняют в своих проблемах не себя, от кого пошло, а тех, от кого это скрыли. Каково? Как показывалось автором этих строк:

— Запад разрабатывал тему катастрофической эпидемии уже давно, начиная как минимум с 2010 года. И рассматривая ее через призму корпоративно-олигархических интересов, конечным результатом запускаемой вирусом цепочки управляемых перемен провозглашал разделение человечества на глобальные «город» и «деревню», то есть на «людей» и «недочеловеков», в нацистской терминологии «untermenschen» (https://regnum.ru/news/society/2902397.html);

— концептуальные разработки этих планов были спущены в западные парламенты, где сценарий глобальной эпидемии подвергся уточнениям в приложении к национальным последствиям (https://regnum.ru/news/polit/2906097.html). Более того, с коронавирусом еще в 2012 году на Западе был проведен эксперимент, позволивший получить представление о свойствах и параметрах будущей эпидемии, а также о масштабах смертности, прописав ее в сценарных разработках (https://regnum.ru/news/society/2907488.html);

— «стратегические умы» Запада, обуреваемые «недержанием» своей заинтересованности в реализации этих человеконенавистнических замыслов, даже не скрывают стремления удержать американское и в целом западное господство над миром, вернув несогласных с ним в «стойло» неоколониального миропорядка. И лишив их шансов на настоящее и будущее (https://regnum.ru/news/society/2909830.html).

Иначе говоря, Запад не просто знал о предстоящей эпидемии, о чем проговорились, оправдываясь, американские спецслужбы, которые об этом, оказывается, еще в ноябре, а затем в январе информировали Белый дом. Он эту эпидемию апробировал на соотечественниках, готовил и запускал в остальном мире, и когда о связанных с этим подробностях в социальных сетях рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Запад не смог возразить ничем. И впал в истерику, устроив скандал вызванному «на ковер» в Госдеп китайскому послу Цуй Тянькаю. Представляется, что именно тогда, на фоне откровенного проигрыша информационной войны вокруг коронавируса, в Вашингтоне и других западных столицах, прежде всего Лондоне и Токио, было принято решение устроить грандиозную, геббельсовскую по масштабам провокацию. И взять мировое общественное мнение не умением, так хоть числом, за счет количественного доминирования американских СМИ в мировом информационном поле, что крайне важно для промывания доверчивых мозгов.

Очень показательно: буквально на днях из предвыборной гонки в американской Демпартии вышел главный «возмутитель спокойствия» Берни Сандерс. Вышел будто бы из-за отсутствия электоральных перспектив, что не вполне очевидно. И не вполне достоверно, учитывая «удаленный режим», в котором в США проходят ныне праймериз, диктующий непрозрачность результатов. Скорее всего, Сандерсу «сделали предложение, от которого нельзя отказаться». Чтобы любой ценой заткнуть политика, умело разоблачающего махинации и подлоги клинтоновско-глобалистского истеблишмента, которому абсолютно не нужна ни сама тема, ни правда о финансовых «похождениях» Джо Байдена и его отпрыска на Украине и в Китае, подрывающая предвыборные позиции «главного» демократического кандидата. С Сандерсом «в информационном тылу» та антикитайская спецоперация, которую сейчас начинают проворачивать, оказалась бы под перманентной угрозой разоблачения своего грязного и очень «заинтересованного» происхождения.

Так что происходит? Буквально синхронно, с интервалом в день-два, в ведущих западных странах — Великобритании, США и Японии — развернулась кампания с обвинениями Китая в сокрытии масштабов пандемии коронавируса. И якобы именно это — надо же! — стало причиной коллективного западного фиаско в борьбе с эпидемией, в которой европейские и американские управленческие и здравоохранительные системы показали такой верх некомпетентности и растерянности, что срочно потребовалось оправдаться перед общественностью, свалив вину и ответственность — в прямом и переносном смыслах — с больной головы на здоровую. Тему эксплуатировали и раньше, но как-то вяло и неорганизованно. Сейчас за дело взялись основательно — системно. И стало понятно, что предыдущие утечки из доклада разведки Дональду Трампу, как и будоражащие общественность обвинения Китая со стороны госсекретаря Майка Помпео, — лишь информационная артподготовка перед началом настоящего наступления. Что еще обращает внимание? Все материалы из СМИ указанных стран — Daily Mail (Великобритания) и Bloomberg (США), публикующего как свои комментарии, так и данные, которые «утекли» из недр правительства Японии, — очень плотно подогнаны друг к другу, и трудно отделаться от мысли, что имеет место некий сговор под видом «разделения труда». Daily Mail организует «вброс» о финансовой стороне претензий к Китаю со стороны «коллективного Запада», Bloomberg же подгоняет под задачу дискредитации Пекина международно-правовую «базу», а также служит ретранслятором и популяризатором уже практических шагов, предпринятых в антикитайском порыве японской стороной. Скорее всего, по отмашке «старших товарищей».

О чем пишут в Daily Mail? Коротко. Экс-вице-премьер Грин, экс-министры Смит, Дэвис, Паттерсон и еще одиннадцать «авторитетных» парламентариев-консерваторов под ширмой «Общества внешней политики Генри Джексона» состряпали и обнародовали некий доклад, показательно названный «Коронавирус: вина Китая и юридические перспективы компенсации». В нем они, отпуская в полет безудержную фантазию, в известном стиле «трех П» — «пол — потолок — палец» — обвиняют Китай, что (якобы) сокрытие информации о протекании коронавирусной инфекции в Ухане и ее распространении по стране (якобы) нанесло странам «большой семерки» ущерб в размере 3,2 трлн (!) фунтов стерлингов. Британская «доля» этой суммы, которую они хотят взыскать с Китая через Международный суд, Гаагский арбитраж, ООН и ВТО, по подсчетам этих аферистов составляет 351 млрд фунтов, потраченных кабинетом министров в связи с эпидемией. Будто бы Китай нарушил некие «юридически обязательные международные правила здравоохранения, которые требуют от государств предоставления полной информации обо всех потенциальных пандемиях».

Понятно, что все эти обвинения шиты белыми нитками и выглядят попыткой поживиться за чужой счет, закрыв таким образом собственные просчеты. Авось, выгорит, как у той гопоты на вокзале: «Мужик, кирпич купи, а? Не то в морду получишь…». Ведь «право», которое они гордо кличут «международным», — суть свод двойных стандартов, применяющихся строго избирательно, в интересах самих этих наследников пиратского морского беспредела, с викторианских времен служившего важным источником пополнения казны «Их Величества». Китай хорошо знаком с этими «цивилизованными порядками» по «опиумным войнам» XIX века, в ходе которых подвергся тотальному унижению, разграблению и наркотизации населения, а также посадил себе на шею британские глобальные банки, которые местами сидят на ней до сих пор. Например в Гонконге, где после его присоединения к КНР они прикрываются согласием китайского правительства на «одну страну — две системы», и чуть что не по ним, дергая за ниточки, устраивают там уличную протестную вакханалию оранжевого типа.

Только нынешний Китай — не тот, что был тогда (по Черномырдину, «здесь вам не тут»). Да и сближение Пекина с Москвой оптимизма международным рэкетирам тоже не добавляет.

Понимая сомнительность предъявляемых Китаю обвинений, американский Bloomberg «поправляет» британских «торопыг» из Daily Mail. Не все, дескать, так просто. Содрать с Китая деньжат, въехав в рай на чужом… бюджете, — оно, конечно бы, неплохо. Только это может не получиться, сетуют в Bloomberg, трезво оценивая как туманность перспективы выполнения Пекином односторонних западных судебных решений на этот счет, даже загримированных под «международные», так и полное отсутствие таких перспектив при рассмотрении вопроса китайскими народными судами. С неподдельной радостью сообщая алчущим животворной «халявы» о двух исках, поданных против КНР в США, в Bloomberg тем не менее «терзаются смутными сомнениями» и не обольщаются:

— «установить, что китайские власти в соответствующее время знали об угрозе возможности превращения вируса в чрезвычайную ситуацию международного масштаба, может быть трудно, учитывая ограниченность научной информации о заболевании»;

— «даже если действия/бездействие Китая влекут его международно-правовую ответственность, перспектива привлечения его к таковой международным судом или трибуналом не выглядит обнадеживающей»;

— и, вот незадача, «большинство стран, включая США…, имеют законодательные положения, предоставляющие суверенный иммунитет иностранным государствам в национальных судах» и т. д.

Надежда остается только на одно — на признание, что какие-то просчеты в Поднебесной в ходе борьбы с эпидемией делались региональными властями, ответственность за которые по принципу суверенитета и единства власти должно-де нести центральное правительство. Но это слабая надежда, которая питает разве что юношей…

Итак: Китай виноват априори, поэтому «должен» Западу кучу денег, но сам не отдаст, потому, что не за что отдавать, а взыскать их с него не получится. Что делать? Именно в этой дилемме между «имею желание» и «не имею возможности» следует поискать корни демарша японского премьера Синдзо Абэ с выделением более 2,2 млрд долларов на свертывание и вывод японских предприятий и других субъектов экономики из КНР, о чем с неподдельной радостью сообщает тот же Bloomberg. Запад запускает «пилотный» проект подрыва китайской экономики с помощью ее дезорганизации путем вывода промышленных и финансовых активов. Таким образом, виртуальный «долг за эпидемию», повешенный на Пекин, служит для Запада поводом для введения сменяющих друг друга пакетов односторонних санкций. Кто-нибудь сомневается в том, что за выводом активов последуют другие меры, закручивающие удавку? Рано или поздно, но постараются довести дело до прикрытия под этим санкционным предлогом участия КНР в глобальных финансовых институтах, пересмотрев или вообще аннулировав, например, ее немалую долю в «корзине» SDR — электронной валюты МВФ. То есть вычеркнуть Пекин из глобализации, сохранив ее в формате «Pax Americana». Добиться этого мечтают уже давно, с кризиса 2008−2009 годов, когда в марте 2010 года в знаковом издании «Project Syndicate» появилась статья тогдашнего североамериканского директора Трехсторонней комиссии Джозефа Ная-младшего «Проигрышная ставка Китая против Америки» (https://inosmi.ru/fareast/20100311/158553411.html). И поскольку «проигрышной» та ставка, вопреки мнению теневого мэтра американской политики, не оказалась, а в проигрыше в ходе конкуренции с тех пор регулярно остаются сами США, западными элитами явно принято решение «включить» против Пекина институциональные меры.

А с Японии их начали в качестве эксперимента. Просто потому, что выбрали страну и лидера, которого, если что, им «не жалко». И Токио послушно рубит азиатский сук, на котором сидит. Еще в начале марта должен был состояться первый за долгие годы государственный визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина, который был бессрочно отложен из-за эпидемии. Пойдет так дальше, вряд ли к этой теме вернутся в Пекине, что грозит Токио практически полной изоляцией от остальной Азии, которой памятны преступления японской военщины в годы Второй мировой войны, и которые простить ей не готовы даже такие же американские сателлиты из Сеула.

Следует отдать должное выдержке, которую в этой ситуации демонстрируют власти КНР. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа, ответив на телефонный звонок главы британского минфина Риши Сунака, терпеливо напоминает ему о договоренностях лидеров — Си Цзиньпина и Бориса Джонсона, достигнутых в ходе двух телефонных разговоров. Ни о каком «долге за эпидемию» британский премьер не упоминал, значит, тема возникла в конъюнктурном режиме и не является предметом обсуждения. И дело не только в том, что Ху Чуньхуа курирует в Госсовете экономику; гораздо важнее, что он выходец из комсомольской среды, которая традиционно более других открыта для диалога с Западом. И его выход нужен, чтобы британской стороне стала понятной окончательность «месседжа»: от ворот поворот. Другой вице-премьер Госсовета — Лю Хэ — проводит совещание правительственной комиссии по вопросам финансовой стабильности и развития; лейтмотив — расширение масштабов помощи регионам, пострадавшим от эпидемии, и скорейший полноценный запуск экономики. «Сигнал» Западу тоже более, чем прозрачный: ускоренная переориентация КНР на внутренний рынок, к которой призывает тот самый китайский политик, что всего три месяца назад подписал в Вашингтоне «мировое» соглашение с самим Трампом, поставив на паузу тарифную войну. «Китай никогда не просил никого копировать его методы (борьбы с эпидемией)», — заявляет на пекинском брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Именно он обнародовал в Facebook информацию об американском происхождении вируса, который в США почему-то упорно именуют «китайским». Это сродни сталинскому «Думайте, товарищи руководители», только адресовано оно не своим чиновникам, а иностранным «партнерам», чтобы они не торопились «сжигать мосты», превращаясь во врагов. Обратного пути может и не отыскаться.

Дойдет ли до Вашингтона и его марионеток, что язык ультиматумов, угроз и односторонних санкций — не тот, которым стоит разговаривать с другими в столь опасную, кризисную эпоху? Есть желание договариваться — надо спрятать куда-нибудь гегемонистские амбиции: или диалог — или гегемонизм, и одно с другим никак не сочетается. Нет желания говорить, а очень хочется задрать ставки в геополитической игре, использовав собственные проблемы для нажима на других, — надо быть готовым, что ничто так не укрепляет российско-китайское взаимодействие и не приближает появления полноценной альтернативной глобальной повестки, как неуклюжие действия правящей Западом корпоративной олигархии. Нет больше у нее прежнего «зловещего превосходства», о котором писал в свое время Карл Поланьи, а интеллектуального превосходства, по отношению к которому он формулировал свою мысль, нет тем более. Времена наступают другие — более жесткие, но и более честные, в которых исчезает наносное, а остается сущностное. И в которых справедливость не будет пустым звуком, как в стремительно уходящую в прошлое эпоху «развитого империалистического глобализма».