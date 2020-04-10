Москва, , 17:16 — REGNUM Американский политик Джо Байден настолько слабый кандидат, что едва ли сможет победить действующего главу Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. По его мнению, Демократическая партия США предпочла Трампа победе своего кандидата на выборах. Классовые интересы оказались важнее партийных.

«Победа Трампа почти предопределена. Конечно, Трамп сталкивается с очень серьёзными трудностями, но Байден настолько слабый кандидат, что мне трудно представить, что он смог бы победить Трампа, несмотря на то, что Трамп сейчас не в лучшем положении, — сказал эксперт. — Так что у Трампа теперь нет серьёзных соперников. Трамп писал о Сандерсе с сочувствием. Он верно написал, что именно Уоррен и её кампания стоили Берни трёх ключевых штатов, а может быть, и номинации. Кроме того, Трамп может сейчас говорить о Берни как о единственном приличном человеке среди демократов. И опять-таки у Трампа развязаны руки».

Что касается Байдена, то, как подчеркнул Кагарлцикий, это очень уязвимый кандидат, по которому можно бить со всех сторон, включая тему коррупции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в Twitter написал, что участие сенатора США от Массачусетса Элизабет Уоррен в праймериз демократов отняло у Берни Сандерса изрядное количество голосов. Как полагает президент США, Уоррен выбыла из предвыборной гонки «слишком поздно» для Сандерса.

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