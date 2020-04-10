Рига, , 17:09 — REGNUM В Латвии умерших от коронавируса запретили хоронить в открытых гробах. Соответствующее решение министра здравоохранения страны Илзе Винкеле, как пишет пишет портал Diena. lv, вступило в силу 10 апреля.

В распоряжении министра сказано, что гроб с телом человека, ранее инфицированного коронавирусом, запрещено открывать. Персонал, работающий с телом заражённого, должен соблюдать специальные меры безопасности и дезинфекции, перечисленные в инструкции. Если смерть инфицированного произошла дома, то специальной дезинфекции должны подвергнуться его личные вещи. Часть вещей, не подлежащих дезинфекции — зубные щётки, расчёски, памперсы, должны быть утилизированы, как опасные отходы. Документы умершего также должны быть дезинфицированы, как и помещение.

Отмечается, что тело покойного может быть доставлено обычным похоронным транспортом, но предварительно помещено в специальный мешок.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.