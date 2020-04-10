Москва, 10 апреля 2020, 17:03 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не решился стать президентом Америки в ситуации почти катастрофического кризиса, в котором оказались США, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выход Сандерса из президентской гонки.
В итоге, как пояснил эксперт, Сандерс просто не решился взять на себя такую ответственность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сандерс заявил, что вышел из президентской гонки в США потому, что у него нет шансов стать кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии.
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