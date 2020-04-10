Москва, , 17:03 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс не решился стать президентом Америки в ситуации почти катастрофического кризиса, в котором оказались США, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выход Сандерса из президентской гонки.

«Я считаю, что Берни Сандерсу не хватило политической воли. В ходе кампании он сделал несколько ошибок, которые резко ухудшили его положение и уменьшили его шансы. Но как раз сейчас, когда он вышел из гонки, все комментаторы говорили о том, что у него снова начали появляться шансы. Его рейтинг начал снова расти, и шансы на победу в гонке, которые резко упали месяц назад, сейчас не радикально, но всё-таки приподнялись, — сказал Кагарлицкий. — И я решение Сандерса объясняю тем, что Берни испугался опасности победить. Он испугался, что может выиграть и стать президентом в ситуации тяжёлого и почти катастрофического кризиса, к которому он не был готов».

В итоге, как пояснил эксперт, Сандерс просто не решился взять на себя такую ответственность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сандерс заявил, что вышел из президентской гонки в США потому, что у него нет шансов стать кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии.

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