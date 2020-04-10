Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Власти Петербурга определились, за что будут штрафовать граждан в условиях режима повышенной готовности, который объявлен в городе из-за распространения коронавируса.

Житель Петербурга во время нерабочей недели Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 8 апреля депутаты Заксобрания приняли, а губернатор Александр Беглов подписал закон о штрафах в 4 тыс. рублей для граждан за нарушения неких «правил поведения», которые не были нигде установлены.

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Теперь Смольный объявил, что правилами поведения с 10 апреля следует считать все те ограничения, которые имеются в постановлении правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» со всеми поправками.

Так, до 30 апреля петербуржцам запрещено посещать спортивные, культурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, а также музеи, галереи, театры, кино, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, букмекерские конторы и тотализаторы.

Запрещено заходить в помещения ресторанов, кафе, баров и прочего общепита.

«Эти запреты вводятся на тот случай, если соответствующие организации в нарушение ранее установленных запретов будут осуществлять свою деятельность», — уточнили в Смольном. Заметим, ранее один из петербургских рестораторов уже объявил, что откроет свои заведения 15 апреля, если власти не введут режим ЧС.

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«Ответственность за нарушение этих запретов будут нести не только владельцы и арендаторы помещений, но и посетители», — подчеркнули чиновники.

Кроме того, петербуржцам по-прежнему запрещено посещать храмы, парки и любые зеленые зоны, а также детские площадки. Гражданам старше 65 лет вообще запрещено выходить из дома. Для остальных это распоряжение носит рекомендательный характер.

Как и ранее, запрещено покидать место самоизоляции тем, кто находится на официальном карантине после зарубежной поездки или в результате заболевания коронавирусом.

В Петербурге уже начали штрафовать по статье КоАП на 15 тыс. рублей за посещение детских площадок здоровыми людьми или приглашение к себе гостей при наличии предписания Роспотребнадзора.

Однако упомянутый закон, подписанный Бегловым, позволяет оштрафовать граждан на 4 тыс. рублей (повторно — на 5 тыс. рублей) за нарушение «правил поведения», не подпадающих под УК РФ или КоАП РФ, должностные лица могут быть оштрафованы вплоть до 50 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.

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