Бишкек, , 16:59 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предлагает учредить Антикризисный фонд Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом он заявил на заседании Тюркского совета, посвященном борьбе с распространением коронавируса и его последствиями.

По словам главы государства, он полностью поддерживает идею о создании единой онлайн-платформы, которая позволит ускорить процесс выявления зараженных коронавирусом и контактировавших с ними граждан.

Также Жээнбеков отметил, что многие граждане стран-участниц Тюркского совета из-за введенных по причине пандемии коронавируса ограничений не могут вернуться из-за рубежа.

«Есть угроза того, что многие наши соотечественники, работающие на территории стран-участниц ССТГ, останутся без работы из-за последствий этой инфекции. Я хотел бы попросить вас предоставить им миграционные льготы», — подытожил киргизстанский лидер.