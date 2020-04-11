Скопье, , 13:39 — REGNUM 10 апреля в Северную Македонию прибыл военный самолет, на борту которого в страну был доставлен один миллион медицинских масок — дар от властей Чехии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, самолет отправился в Скопье ещё 9 апреля, но из-за технических трудностей был вынужден вернуться в Прагу.

В аэропорту Скопье ценный груз встреча заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Буяр Османи в качестве Национального координатора по распределению иностранной помощи.

Выражая благодарность Чехии и её народу за поддержку в трудный момент, Османи подчеркнул, что данная помощь является выражением европейской солидарности и заявил, что ещё одним свидетельством её существования является инициатива Европейской комиссии «Team Europe» по выделению 20 миллиардов евро на поддержку партнеров ЕС, в том числе и стран Западных Балкан.

Ранее в страну прибыла помощь от Великобритании, Венгрии, Норвегии и Турции.

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