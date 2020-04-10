Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Меры начала принимать американская администрация против возможных обвинений Конгресса в недостаточности мер по противодействию пандемии, передаёт 10 апреля АВС.

Соответствующую информацию предоставили телеканалу источники. По их данным, демократы в Конгрессе могут потребовать от администрации американского президента Дональда Трампа отчёта, был ли готов аппарат Белого дома принять меры против возникшего кризиса.

Демократы также будут оценивать, заявляют источники, могла ли администрация Трампа снизить потери от кризиса. Эти же депутаты могут задать вопрос о распределении финансирования в размере двух триллионов долларов, выделенных из бюджета для борьбы с пандемией.

Отметим, что пандемия стала очередным поводом к противостоянию оппозиционной партии демократов и правящих республиканцев во главе с Трампом.

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