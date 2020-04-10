Рига, , 16:37 — REGNUM В Латвии в период с 13 по 18 апреля на полигоне Meža Mackeviči (под Даугавпилсом), вблизи границ с Россией и Белоруссией, пройдут военные учения Steele Brawler. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Латвии Sargs.lv.

По данным военного ведомства, в маневрах примут участие 600 военнослужащих и 100 единиц военной техники из состава дислоцированной в Латвии боевой группировки сил НАТО.

Отмечается, что военную технику и личный состав для участия в учениях в район Даугавпилса перебросят с базы НАТО в Адажи, под Ригой. Декларируемая цель учений — повысить боевую сплочённость группировки НАТО в Латвии.