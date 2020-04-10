Москва, , 16:22 — REGNUM В Госдуме надеются, что ответственные за снос памятника маршалу Ивану Коневу не уйдет от наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

«Надеюсь, виновные не уйдут от наказания. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Важно, чтобы этот случай по законодательному установлению ответственности за демонтаж монументов воинам-освободителям был бы доведён до логического конца», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные действия кощунственны и аморальны, отметил парламентарий. Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге и последующий отказ передать его России — отвратительная история, особенно с учетом предстоящего 75-летнего юбилея Победы над фашизмом.

«Настоящий акт вандализма и глумления в нарушение всех международных обязательств Чешской Республики. И здесь ссылки на муниципальную собственность района Прага-6, на мой взгляд, политически некорректны», — заявил Слуцкий.