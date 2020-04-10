Минск, , 16:16 — REGNUM Белорусский госконцерн «Белнефтехим» ожидает прибытие 11 апреля нового танкера с азербайджанской нефтью для Мозырьского НПЗ в одесский порт «Южный», а в середине месяца — прибытие танкера с норвежской нефтью в порт Клайпеды для Новополоцкого НПЗ. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба белорусского госконцерна.

«Белнефтехим» ожидает получить за апрель 170 тыс т «альтернативной нефти» танкерами. Из этого объёма 85 тыс т приходится на танкер из Норвегии.

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Суммы сделок и стоимость доставки белорусский госконцерн скрывает. По подсчётам экспертов, «альтернативная нефть» обходится белорусским налогоплательщикам примерно на треть дороже российской, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».

В течение года официальный Минск желает закупить 1 млн нефти у азербайджанской госкомпании SOCAR. Ранее официальный Баку не отрицал наличие особых условий для продажи своей нефти белорусским партнёрам.

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Напомним, в марте SOCAR поставила предприятиям «Белнефтехима» три танкера нефти с загрузкой в Турции, Грузии и России. Разгрузка происходила на Украине с прокачкой по трубопроводу «Одесса-Броды».

Также в марте через клайпедский порт было получено четыре танкера с норвежской и российской нефтью «без премии». Доставка осуществлялась по железной дороге. До этого, в январе так же был разгружен первый танкер с норвежской нефтью.

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