Москва, , 16:15 — REGNUM В Совфеде в ближайшее время будет создана рабочая группа по ревизии законодательства с учетом последствий от пандемии коронавируса.

«В ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведёт ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях, и подготовит предложения по его совершенствованию, — сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, «удаленку», цифровизацию общения с государством и так далее, указала она.

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Определенные области неминуемо потребуют серьезной законодательной модификации, а где то и полной трансформации подходов, рассуждает парламентарий.

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«В современном мире законодательство должно быть, образно говоря, стратегическим, опережающим, ориентированным не столько на закрепление сложившейся ситуации, практики, сколько на создание правовых условий, обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие страны в обозримом будущем, улучшение жизни граждан», — подчеркнула она.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, изменения коснутся трудовых отношений, общего, профессионального и высшего образования и так далее.