Донецк, , 16:15 — REGNUM Свыше 900 боеприпасов выпустили ВСУ по территории ДНР за минувшую неделю, сообщает 10 апреля «Донецкое агентство новостей».

По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, режим прекращения огня был нарушен со стороны ВСУ 99 раз.

Басурин «По районам 26 населённых пунктов республики противник выпустил более 900 боеприпасов, в том числе 60 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 346 мин калибром 120 и 82 мм».

Представитель милиции напомнил о гибели девушки и ранении, полученном мужчиной при обстреле 9 апреля.

Кроме того, в результате атак были повреждены строения (в том числе и жилые дома) в населённых пунктах Сосновское, Зайцево, Сигнальное, Гольмовский, Александровка, Старомихайловка и Спартак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 апреля ВСУ выпустили по территории ДНР почти полторы сотни боеприпасов, режим прекращения огня был нарушен 16 раз.

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