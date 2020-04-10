Минск, , 16:14 — REGNUM ЕАЭС следует кардинально решить вопрос об уходе во взаиморасчётах от доллара США в пользу национальных валют стран-членов союза. Об этом 10 апреля в ходе видеоконференции Евразийского межправсовета заявил председатель правительства Белоруссии Сергей Румас.

Совмин Белоруссии считает необходимым «нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах».

«Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров», — подчеркнул Румас.

Он предположил, что в свете последних тенденций ЕАЭС сможет стать «как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком».

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Напомним, правительство Белоруссии давно взяло курс на дедолларизацию, однако не смогло полностью уйти от расчётов и начислений в долларах и евро даже во внутриэкономической деятельности. Во время кризиса 2014 года «Александр Лукашенко потребовал от правительства Белоруссии вести расчеты с Россией в долларах или евро», сообщала пресс-служба президента Белоруссии.

«Более того — правительству поставлена задача торговать не за российские рубли, а за доллары. Так как мы платим России за энергоресурсы — не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства — надо было работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте — в долларах и евро. Мне докладывает правительство, что лед тронулся. Многие покупатели нашей продукции в России сегодня платят в долларах. Если в рублях — то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час», — заявил Лукашенко в ходе совещания с руководством Белоруссии 18 декабря 2014 года.

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