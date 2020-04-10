Милан, Италия, , 16:08 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери, согласившись с предложенным ЕС вариантом борьбы с экономическими последствиями пандемии, тем самым от имени правительства Италии «продал страну», написал на своей странице в Twitter в пятницу, 10 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Лига» инициирует рассмотрение в парламенте вопроса о доверии правительству, добавил Сальвини.

Читайте также: Сальвини: власти Италии отдали страну в руки ростовщиков ЕС

Как сообщалось ранее, министры финансов ЕС договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. Доступ к кредитам может быть получен, если власти стран докажут, что средства прямо или косвенно идут на здравоохранение или на ликвидацию последствий пандемии. Получить можно будет до 2% ВВП каждой из стран. Оппозиция Италии считает катастрофой согласие правительства страны с таким методом: данных средств недостаточно, они будут предоставлены в кредит, к тому же по программе «механизма стабильности», что, как полагают в оппозиции, может запустить в Италии «греческий сценарий». В правительстве категорически отвергают это последнее обвинение.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610. Днем ранее число погибших увеличилось на 542. Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.