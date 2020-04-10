Москва, , 16:08 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прогнозирует ужесточение требований к пластиковой упаковке.

«Возможно, то, что мы наблюдаем в эти дни — масштабный рост отрасли доставки, когда многократно увеличилось использование пластика, — потребует от нас и более жестко определить требования к упаковочному материалу, одноразовой посуде, ограничению использования пластиковых пакетов торговыми сетями в крупных городах», — отметила Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

Она также предлагает сделать обязательным повсеместно переход к раздельному сбору мусора и его максимальной переработке, экологически безопасной утилизации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса отмечается рост отрасли доставки. Самоизоляция и карантинные меры способствует увеличению заказов продуктов питания и еды на дом.