Петрозаводск, , 16:08 — REGNUM Правительство Карелии планирует за счет увеличения дефицита бюджета на 2,5 млрд рублей оказать помощь медикам и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в зоне риска из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.

Так проектом закона предусмотрено увеличение резервного фонда правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 1,6 млрд рублей — для последующего предоставления средств, в первую очередь, минздраву республики.

«Средства будут направлены на создание дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии, организацию деятельности обсерваторов в Петрозаводске и районах республики, работу мобильных групп медицинского персонала, приобретение лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Также законопроектом предусматриваются средства в объеме 155,6 млн рублей на предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим. Таким образом семьи, где совокупный доход взрослых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в республике, получат выплаты в 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

«В целях реализации дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при внесении изменений в бюджет дополнительно на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 161 млн рублей (111 млн рублей — субсидии субъектам МСП, 50 млн рублей — субсидия Фонду по содействию кредитованию субъектов МСП в целях предоставления микрозаймов)», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, 65 млн рублей предлагается направить на закупку дезинфицирующих средств организациям, осуществляющим управление жилым фондом в республике. Еще 100 млн рублей на частичное возмещение работодателям расходов на выплату заработной платы работникам в размере, не превышающем одного установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.

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