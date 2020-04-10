Париж, , 15:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп провели в эту пятницу, 10 апреля 2020 года, серию встреч, чтобы подготовить обращение главы государства к жителям страны, передает BFM TV.

В Елисейском дворце в Париже президент и премьер-министр Франции провели видеоконференцию с работодателями и представителями профсоюзов.

Ожидается, что Эммануэль Макрон выступит с видеообращением к гражданам Франции, в котором объявит новые меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Парижа выделит 3,5 млн евро, чтобы помочь парижским семьям получить доступ к «качественной еде» в период изоляции.

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