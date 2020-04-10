Москва, , 15:46 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила закрепить в Трудовом кодексе возможность совмещать сотруднику стационарную работу и дистанционную.

«Наше законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную. Считаю, это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе», — говорится в блоге Матвиенко на сайте верхней палаты парламента.

По ее мнению, эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе, а эффективностью его деятельности.

Матвиенко ожидает, что потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника, в том числе порядок специальной оценки рабочих мест, учета рабочего времени, оформления больничных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что ситуация с распространением коронавируса может способствовать превращению удаленной занятости из исключения в норму.