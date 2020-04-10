Батуми, Грузия, , 15:49 — REGNUM Чиновники мэрии грузинского поселка Хуло, расположенного в Аджарии, которые выписали себе премии, получили предупреждение. Об этом 9 апреля рассказал на телеканале «Аджария» председатель регионального правительства Торнике Рижвадзе.

Ранее местные СМИ сообщили, что премии получили 16 чиновников поселковой мэрии. Когда информация получила огласку, они вернули деньги.

«Деньги незамедлительно были возвращены в бюджет. На этом этапе мы обошлись политической «желтой карточкой», — сообщил Рижвадзе. Он пояснил, что пока чиновникам вынесли предупреждение.

Рижвадзе отметил, что во время действия режима ЧП необходимо экономить бюджетные средства, а потому выплата премий недопустима.